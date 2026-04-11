Сачко вийшов у фінал кваліфікації на турнірі АТР 500 в Мюнхені

Віталій Сачко (180) вийшов у фінал кваліфікації на турнірі серії АТР 500 у Мюнхені. У півфіналі попередніх змагань українець обіграв боснійця Даміра Джумгура (81).

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 1 помилку на подачі та 1 брейк з 8 можливостей.

BMW Open by American Express – ATP 500

Мюнхен, Німеччина, грунт

Призовий фонд: €2,561,110

Півфінал кваліфікації, 11 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Дамір Джумгур (Боснія і Герцеговина) 7:5, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У матчі за вихід в основну сітку змагань Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Гансом Ребергом (729, Німеччина) та Артуром Фері (166, Велика Британія).

Нагадаємо, що поточного тижня Сачко поступився якраз Фері на старті челенджеру в Монці.