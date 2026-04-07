Сачко не зумів подолати перше коло на челенджері в Італії

Віталій Сачко (180) поступився британцю Артуру Фері (166) в першому колі челенджера в італійській Монці.

Гра тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 3:6.

У другій партії українець вів 3:1, після чого програв 5 5 геймів поспіль і не зумів повернутися у боротьбу в третьому сеті.

За матч Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Atkinsons Monza Open – ATP Challenger Tour 125

Монца, Італія, грунт

Призовий фонд: €203,900

Перше коло, 7 квітня

Артур Фері (Велика Британія) – Віталій Сачко (Україна) 4:6, 6:3, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що минулого тижня Сачко дійшов до півфіналу челенджеру в італійській Барлетті.