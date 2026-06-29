Сіннер упевнено лідирує, Кравченко досяг серйозного прогресу в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 29 червня.

Напередодні Вімблдона жодних змін у першій десятці не сталося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер. Найкращий з українців Віталій Сачко піднявся на одну сходинку і посідає 198 місце.

Три позиції втратив Вадим Урсу (393). Георгію Кравченку дійшли очки за перемогу на турнірі ITF у Мілані тижневої давнини, він зробив стрибок на 69 сходинок й посідає 403 сходинку.

Трохи піднялися також В'ячеслав Бєлінський (478), Ерік Ваншельбойм (486) та Владислав Орлов (493).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 460; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 390; (5). Бен Шелтон (США) – 4 160; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110; (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 765; (8). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 580; (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460;

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198 (199). Віталій Сачко (Україна) – 291;

393 (390). Вадим Урсу (Україна) – 128;

403 (472). Георгій Кравченко (Україна) – 121;

478 (483). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 94;

486 (487). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

493 (494). Владислав Орлов (Україна) – 90.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна і Марта Костюк продовжують перебувати в топ-15.