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Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер продовжив лідирувати в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 15 червня 2026, 08:45
Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер продовжив лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Віталій Сачко
Getty Images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 15 червня.

Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, у топ-10 відбулася лише одна зміна. Серб Новак Джокович поступився сьомою позицією "нейтральному" Даніїлу Медведєву.

Перша ракетка України Віталій Сачко завдяки вдалому виступу на турнірі в Братиславі повернувся до топ-200 й посідає 199 позицію.

Вадим Урсу втратив 10 позицій (388), В'ячеслав Бєлінський залишився 450-м.

Значно погіршив своє становище Ерік Ваншельбойм (486). Трохи опустився Георгій Кравченко (514), а Владислав Орлов, навпаки, додав (516).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 500 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 960;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190;
  4. (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 390;
  5. (5). Бен Шелтон (США) – 4 070;
  6. (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 905;
  7. (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 810;
  8. (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
  9. (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 635;
  10. (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 540;

...

198 (215). Віталій Сачко (Україна) – 291;
388 (378). Вадим Урсу (Україна) – 128;
450 (450). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 106;
486 (448). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
514 (512). Георгій Кравченко (Україна) – 84;
516 (529). Владислав Орлов (Україна) – 83.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особисті рекорди встановили українки Олександра Олійникова і Дар'я Снігур.

Віталій Сачко Яннік Сіннер Рейтинг ATP

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