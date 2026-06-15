Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер продовжив лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 15 червня.
Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, у топ-10 відбулася лише одна зміна. Серб Новак Джокович поступився сьомою позицією "нейтральному" Даніїлу Медведєву.
Перша ракетка України Віталій Сачко завдяки вдалому виступу на турнірі в Братиславі повернувся до топ-200 й посідає 199 позицію.
Вадим Урсу втратив 10 позицій (388), В'ячеслав Бєлінський залишився 450-м.
Значно погіршив своє становище Ерік Ваншельбойм (486). Трохи опустився Георгій Кравченко (514), а Владислав Орлов, навпаки, додав (516).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 500 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 960;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190;
- (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 390;
- (5). Бен Шелтон (США) – 4 070;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 905;
- (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 810;
- (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
- (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 635;
- (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 540;
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198 (215). Віталій Сачко (Україна) – 291;
388 (378). Вадим Урсу (Україна) – 128;
450 (450). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 106;
486 (448). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
514 (512). Георгій Кравченко (Україна) – 84;
516 (529). Владислав Орлов (Україна) – 83.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особисті рекорди встановили українки Олександра Олійникова і Дар'я Снігур.