Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер продовжив лідирувати в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 15 червня.

Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, у топ-10 відбулася лише одна зміна. Серб Новак Джокович поступився сьомою позицією "нейтральному" Даніїлу Медведєву.

Перша ракетка України Віталій Сачко завдяки вдалому виступу на турнірі в Братиславі повернувся до топ-200 й посідає 199 позицію.

Вадим Урсу втратив 10 позицій (388), В'ячеслав Бєлінський залишився 450-м.

Значно погіршив своє становище Ерік Ваншельбойм (486). Трохи опустився Георгій Кравченко (514), а Владислав Орлов, навпаки, додав (516).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 500 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 960; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 390; (5). Бен Шелтон (США) – 4 070; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 905; (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 810; (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 635; (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 540;

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198 (215). Віталій Сачко (Україна) – 291;

388 (378). Вадим Урсу (Україна) – 128;

450 (450). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 106;

486 (448). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

514 (512). Георгій Кравченко (Україна) – 84;

516 (529). Владислав Орлов (Україна) – 83.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особисті рекорди встановили українки Олександра Олійникова і Дар'я Снігур.