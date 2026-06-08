Сіннер залишився лідером, Урсу здійснив прорив у оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 8 червня.

Лідирувати з великим відривом, попри виліт у другому колі Ролан Гаррос, продовжує італієць Яннік Сіннер. Його головний конкурент, іспанець Карлос Алькарас, продовжує лікувати зап'ястя й найближчим часом на корт не вийде.

Найкращих досягнень у кар'єрі досягли канадець Фелікс Оже-Альяссім (4 місце) і несподіваний фіналіст Ролан Гаррос італієць Флавіо Коболлі (10 позиція). Натомість 39-річний серб Новак Джокович опустився на сьому сходинку.

5 рядків втратив найкращий представник України, Віталій Сачко, який іде 215-м.

Другою ракеткою нашої країни став 29-річний Вадим Урсу. Він піднявся одразу на 93 позиції й посідає 378 місце.

Додав 26 сходинок і Ерік Ваншельбойм (448). Натомість В'ячеслав Бєлінський трохи втратив (450). Георгій Кравченко йде 512-м, а Владислав Орлов опустився на 529 позицію.

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 500 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 960; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 305; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 440; (5). Бен Шелтон (США) – 3 920; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 905; (4). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 760; (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 720; (14). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 540;

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215 (210). Віталій Сачко (Україна) – 266;

378 (471). Вадим Урсу (Україна) – 128;

448 (474). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 107;

450 (418). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 106;

512 (516). Георгій Кравченко (Україна) – 84;

529 (507). Владислав Орлов (Україна) – 79.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна опустилася на 8 позицію, а Марта Костюк встановила особистий рекорд.