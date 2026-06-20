Кравченко став чемпіоном турніру ITF у Мілані

Український тенісист Георгій Кравченко (514) став переможцем турніру ITF M25 в італійському Мілані. У вирішальному матчі він переміг господаря кортів Фаусто Табакко (710).

Поєдинок тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

За гру Кравченко 1 раз подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 6 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 7 разів помилився на подачі та зробив 3 брейки.

ITF M25, Milano

Мілан, Італія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 20 червня

Георгій Кравченко (Україна) – Фаусто Табакко (Італія) 7:5, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. 25-річний Кравченко провів свій 14 фінал турнірів ITF, в яких завоював 5 титулів.

Нагадаємо, що минулого тижня Кравченко поступився іншому українцю, Олексію Крутих, у фіналі змагання аналогічної категорії у чеській Чеській Липі.