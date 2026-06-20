Кравченко став чемпіоном турніру ITF у Мілані
Георгій Кравченко
btu.org.ua
Український тенісист Георгій Кравченко (514) став переможцем турніру ITF M25 в італійському Мілані. У вирішальному матчі він переміг господаря кортів Фаусто Табакко (710).
Поєдинок тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:3.
За гру Кравченко 1 раз подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 6 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 7 разів помилився на подачі та зробив 3 брейки.
ITF M25, Milano
Мілан, Італія, грунт
Призовий фонд: $25,000
Фінал, 20 червня
Георгій Кравченко (Україна) – Фаусто Табакко (Італія) 7:5, 6:3
Суперники раніше не зустрічалися. 25-річний Кравченко провів свій 14 фінал турнірів ITF, в яких завоював 5 титулів.
Нагадаємо, що минулого тижня Кравченко поступився іншому українцю, Олексію Крутих, у фіналі змагання аналогічної категорії у чеській Чеській Липі.