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Сачко залишається найкращим українцем, Сіннер очолює оновлений рейтинг АТР

Станіслав Матусевич — 22 червня 2026, 08:45
Сачко залишається найкращим українцем, Сіннер очолює оновлений рейтинг АТР
Віталій Сачко
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Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 22 червня.

На вершині продовжує знаходитися італієць Яннік Сіннер. В топ-10 сталася одна перестановка. Фіналіст турніру в Галле американець Тейлор Фрітц піднявся з дев'ятої на сьому позицію, посунувши "нейтрального" Даніїла Медведєва.

Серед українців найкращим залишається Віталій Сачко, який залишився на 199 місці. Вадим Урсу втратив дві сходинки (390).

Третьою ракеткою України став 25-річний Георгій Кравченко. Він піднявся на 42 позиції й посідає 472 місце.

Продовжує втрачати В'ячеслав Бєлінський, який опустився на 32 сходинки й іде 483-м. Не набагато відстають Ерік Ваншельбойм (487) і Владислав Орлов (494).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 460;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190;
  4. (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 440;
  5. (5). Бен Шелтон (США) – 4 160;
  6. (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110;
  7. (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 915;
  8. (8). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
  9. (7). Даніїл Медведєв (-) – 3 580;
  10. (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460;

...

199 (199). Віталій Сачко (Україна) – 291;
390 (388). Вадим Урсу (Україна) – 128;
472 (514). Георгій Кравченко (Україна) – 97;
483 (451). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;
487 (486). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
494 (516). Владислав Орлов (Україна) – 90.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особистий рекорд встановила Олександра Олійникова.

Віталій Сачко Яннік Сіннер Рейтинг ATP

Віталій Сачко

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