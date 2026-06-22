Сачко залишається найкращим українцем, Сіннер очолює оновлений рейтинг АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 22 червня.
На вершині продовжує знаходитися італієць Яннік Сіннер. В топ-10 сталася одна перестановка. Фіналіст турніру в Галле американець Тейлор Фрітц піднявся з дев'ятої на сьому позицію, посунувши "нейтрального" Даніїла Медведєва.
Серед українців найкращим залишається Віталій Сачко, який залишився на 199 місці. Вадим Урсу втратив дві сходинки (390).
Третьою ракеткою України став 25-річний Георгій Кравченко. Він піднявся на 42 позиції й посідає 472 місце.
Продовжує втрачати В'ячеслав Бєлінський, який опустився на 32 сходинки й іде 483-м. Не набагато відстають Ерік Ваншельбойм (487) і Владислав Орлов (494).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 460;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190;
- (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 440;
- (5). Бен Шелтон (США) – 4 160;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110;
- (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 915;
- (8). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
- (7). Даніїл Медведєв (-) – 3 580;
- (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460;
...
199 (199). Віталій Сачко (Україна) – 291;
390 (388). Вадим Урсу (Україна) – 128;
472 (514). Георгій Кравченко (Україна) – 97;
483 (451). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;
487 (486). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
494 (516). Владислав Орлов (Україна) – 90.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особистий рекорд встановила Олександра Олійникова.