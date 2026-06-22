Сачко залишається найкращим українцем, Сіннер очолює оновлений рейтинг АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 22 червня.

На вершині продовжує знаходитися італієць Яннік Сіннер. В топ-10 сталася одна перестановка. Фіналіст турніру в Галле американець Тейлор Фрітц піднявся з дев'ятої на сьому позицію, посунувши "нейтрального" Даніїла Медведєва.

Серед українців найкращим залишається Віталій Сачко, який залишився на 199 місці. Вадим Урсу втратив дві сходинки (390).

Третьою ракеткою України став 25-річний Георгій Кравченко. Він піднявся на 42 позиції й посідає 472 місце.

Продовжує втрачати В'ячеслав Бєлінський, який опустився на 32 сходинки й іде 483-м. Не набагато відстають Ерік Ваншельбойм (487) і Владислав Орлов (494).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 460; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 190; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 440; (5). Бен Шелтон (США) – 4 160; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110; (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 915; (8). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (7). Даніїл Медведєв (-) – 3 580; (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460;

...

199 (199). Віталій Сачко (Україна) – 291;

390 (388). Вадим Урсу (Україна) – 128;

472 (514). Георгій Кравченко (Україна) – 97;

483 (451). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;

487 (486). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

494 (516). Владислав Орлов (Україна) – 90.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особистий рекорд встановила Олександра Олійникова.