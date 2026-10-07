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Джокович повернувся до першої десятки, Сачко залишився найкращим українцем в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2026, 13:01
Джокович повернувся до першої десятки, Сачко залишився найкращим українцем в оновленому рейтингу АТР
Новак Джокович
Getty Images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 7 жовтня. Головною зміною стало повернення до топ-10 зіркового ветерана Новака Джоковича.

Серб став чемпіоном на турнірі в Пекіні, здобувши 102-й титул за кар'єру і посідає в рейтингу восьме місце. Фіналіст цього змагання австралієць Алекс де Мінор піднявся на дев'яту позицію.

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Найкращий з українців Віталій Сачко додав сім позицій та йде на 172-й сходинці.

Георгій Кравченко опустився на 4 сходинки (313). Трохи додав Ерік Ваншельбойм (395).

У п'ятій сотні та нижче втратили декілька позицій Вадим Урсу (405), Олексій Крутих (456), Владислав Орлов (507) та Микита Маштаков (513).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 000 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 720;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560;
  4. (4). Бен Шелтон (США) – 4 680;
  5. (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890;
  6. (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 860;
  7. (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680;
  8. (11). Новак Джокович (Сербія) – 3 480;
  9. (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 430;
  10. (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;

...

172 (179). Віталій Сачко (Україна) – 330;
313 (309). Георгій Кравченко (Україна) – 178;
395 (396). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 133;
405 (401). Вадим Урсу (Україна) – 124;
456 (449). Олексій Крутих (Україна) – 107;
507 (501). Владислав Орлов (Україна) 89;
513 (505). Микита Маштаков (Україна) 87.

Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону-2026.

Новак Джокович Віталій Сачко Рейтинг ATP

Новак Джокович

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