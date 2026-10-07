Джокович повернувся до першої десятки, Сачко залишився найкращим українцем в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 7 жовтня. Головною зміною стало повернення до топ-10 зіркового ветерана Новака Джоковича.

Серб став чемпіоном на турнірі в Пекіні, здобувши 102-й титул за кар'єру і посідає в рейтингу восьме місце. Фіналіст цього змагання австралієць Алекс де Мінор піднявся на дев'яту позицію.

Найкращий з українців Віталій Сачко додав сім позицій та йде на 172-й сходинці.

Георгій Кравченко опустився на 4 сходинки (313). Трохи додав Ерік Ваншельбойм (395).

У п'ятій сотні та нижче втратили декілька позицій Вадим Урсу (405), Олексій Крутих (456), Владислав Орлов (507) та Микита Маштаков (513).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 000 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 720; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560; (4). Бен Шелтон (США) – 4 680; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890; (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 860; (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680; (11). Новак Джокович (Сербія) – 3 480; (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 430; (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;

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172 (179). Віталій Сачко (Україна) – 330;

313 (309). Георгій Кравченко (Україна) – 178;

395 (396). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 133;

405 (401). Вадим Урсу (Україна) – 124;

456 (449). Олексій Крутих (Україна) – 107;

507 (501). Владислав Орлов (Україна) – 89;

513 (505). Микита Маштаков (Україна) – 87.

Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону-2026.