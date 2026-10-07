Джокович повернувся до першої десятки, Сачко залишився найкращим українцем в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 7 жовтня. Головною зміною стало повернення до топ-10 зіркового ветерана Новака Джоковича.
Серб став чемпіоном на турнірі в Пекіні, здобувши 102-й титул за кар'єру і посідає в рейтингу восьме місце. Фіналіст цього змагання австралієць Алекс де Мінор піднявся на дев'яту позицію.
Найкращий з українців Віталій Сачко додав сім позицій та йде на 172-й сходинці.
Георгій Кравченко опустився на 4 сходинки (313). Трохи додав Ерік Ваншельбойм (395).
У п'ятій сотні та нижче втратили декілька позицій Вадим Урсу (405), Олексій Крутих (456), Владислав Орлов (507) та Микита Маштаков (513).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 000 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 720;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560;
- (4). Бен Шелтон (США) – 4 680;
- (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890;
- (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 860;
- (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680;
- (11). Новак Джокович (Сербія) – 3 480;
- (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 430;
- (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;
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172 (179). Віталій Сачко (Україна) – 330;
313 (309). Георгій Кравченко (Україна) – 178;
395 (396). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 133;
405 (401). Вадим Урсу (Україна) – 124;
456 (449). Олексій Крутих (Україна) – 107;
507 (501). Владислав Орлов (Україна) – 89;
513 (505). Микита Маштаков (Україна) – 87.
Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону-2026.