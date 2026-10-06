Джокович став чемпіоном у Пекіні, здобувши 102-й титул АТР у кар'єрі

39-річний серб Новак Джокович (11) здобув 102-й титул у професійній кар'єрі, ставши чемпіоном на турнірі АТР 500 у Пекіні. Його суперник по фіналу, австралієць Алекс де Мінор (9), програв перший сет і знявся на початку другої партії за рахунку 6:7(3), 0:1.

У перерві між сетами сталося доволі рідкісне явище, коли обидва тенісисти викликали на корт лікарів. Зрештою, де Мінор невдовзі відмовився від продовження боротьби.

China Open – АТР 500

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $4,089,385

Фінал, 6 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Алекс де Мінор (Австралія) 7:6(3), 0:1, відмова де Мінора

Тенісисти зустрічалися вп'яте, серб здобув четверту перемогу.

Джокович всьоме виступив на турнірі в Пекіні і здобув сьомий титул, вигравши на одному змаганні рекордні 34 матчі без поразок.

Більше за Джоковича титулів у професійній кар'єрі мають тільки Роджер Федерер (103) та Джиммі Коннорс (109).

Новак став першим тенісистом, який виграє принаймні один турнір протягом 21 сезону поспіль. Він повернеться до топ-10 рейтингу й продовжить боротися за потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір.

Нагадаємо, що чемпіоном турніру аналогічної категорії в Токіо став іспанець Карлос Алькарас (3).