Джокович обіграв Звєрєва в Пекіні і продовжив рекордну серію перемог на одному турнірі

39-річний сербський тенісист Новак Джокович (11) здолав німця Александра Звєрєва (2) у чвертьфіналі турніру серії АТР 500 в Пекіні й довів свою серію перемог на цьому змаганні до 32.

Гра тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:4.

China Open – АТР 500

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $4,089,385

Чвертьфінал, 4 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 4:6, 6:4, 6:4

Тенісисти зустрічалися вп'ятнадцяте, серб здобув десяту перемогу. У півфіналі змагань Джокович зіграє проти Даніїла Медведєва (6, -).

Новак став першим гравцем у Відкритій Ері, який на одному турнірі виграв 32 матчі, не зазнавши жодної поразки. Він перевершив рекорд Рафаеля Надаля, що у 2005-2009 роках здобув 31 перемогу поспіль на Ролан Гаррос.

Джокович став третім тенісистом у віці 39 років та старше, кому вдалося обіграти представника топ-3 рейтингу АТР.

Нагадаємо, що на старті турніру в Пекіні Джокович переміг португальця Нуну Боржеша (49), а у другому колі здолав китайця Бу Юньчаокете (104)..