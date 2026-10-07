Джокович – про титул у Пекіні: Я все ще здатний грати на найвищому рівні

39-річний сербський тенісист Новак Джокович поділився емоціями від перемоги на турнірі АТР 500 у Пекіні, яка стала 102-ю в кар'єрі знаменитого спортсмена.

Слова Джоковича наводить Великий теніс України.

"Я дуже пишаюся своїм досягненням тут. Цей титул прийшов у найкращий можливий момент: він додав мені впевненості та став доказом того, що я все ще здатний грати на найвищому рівні. Перемогти трьох тенісистів із топ-10 протягом трьох днів поспіль – це чудове досягнення. Звичайно, зараз мене переповнює радість", – не приховував задоволення Новак.

Ветеран не впевнений, що йому вдасться хоча б раз повернутися до Пекіна як тенісисту.

"До Пекіна я точно повернуся. У якій ролі й за яких обставин – поки що не знаю. Якщо чесно, справді поки не знаю. Зараз я не будую плани настільки далеко вперед. Я більше орієнтуюся на те, як почуваюся, наскільки добре граю і як швидко можу відновлюватися. Мій календар зараз досить часто змінюється. Зараз для мене один рік – це досить великий проміжок часу, щоб уже розуміти, яким буде мій календар. І, звичайно, мені також хотілося б, щоб моя безпрограшна серія тут так і залишилася безпрограшною. Було б непогано".

Нагадаємо, що Джокович продовжив свою безпрограшну серію на турнірі в Пекіні, здобувши тут уже 34 перемоги поспіль. Це новий рекорд Відкритої ери серед чоловіків за кількістю перемог зі старту виступів на одному турнірі.