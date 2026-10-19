Українці покращили позиції, Джокович залишив першу десятку в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 19 жовтня. Більшість українців покращила позиції, серб Новак Джокович залишив десятку найсильніших.
39-річний ветеран світового тенісу програв у першому ж матчі Мастерсу в Шанхаї й опустився з восьмої на дванадцяту сходинку. З четвертого місця на шосте перемістився канадець Фелікс Оже-Альяссім.
Тріумфатор Мастерсу іспанець Алехандро Давидович Фокіна з 26 позиції піднявся на 13-ту.
Серед українців трохи втратив лише Віталій Сачко, який став 175-м.
Георгій Кравченко дебютував у топ-300, зробивши ривок на 27 місць (286). Також особистий рекорд в активі Микити Маштакова (454).
Покращили своє становище Ерік Ваншельбойм (382), Вадим Урсу (401), Олексій Крутих (440) та Владислав Орлов (499).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 950 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 10 070;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 610;
- (4). Бен Шелтон (США) – 4 720;
- (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 660;
- (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 640;
- (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 590;
- (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 430;
- (10). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;
- (11). Артур Фіс (Франція) – 3 325;
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175 (172). Віталій Сачко (Україна) – 330;
286 (313). Георгій Кравченко (Україна) – 191;
382 (395). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 131;
401 (405). Вадим Урсу (Україна) – 122;
440 (456). Олексій Крутих (Україна) – 108;
454 (513). Микита Маштаков (Україна) – 101;
499 (507). Владислав Орлов (Україна) – 88.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особистий рекорд встановила українка Дар'я Снігур.