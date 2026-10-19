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Українці покращили позиції, Джокович залишив першу десятку в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 19 жовтня 2026, 08:30
Українці покращили позиції, Джокович залишив першу десятку в оновленому рейтингу АТР
Георгій Кравченко
btu.org.ua

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 19 жовтня. Більшість українців покращила позиції, серб Новак Джокович залишив десятку найсильніших.

39-річний ветеран світового тенісу програв у першому ж матчі Мастерсу в Шанхаї й опустився з восьмої на дванадцяту сходинку. З четвертого місця на шосте перемістився канадець Фелікс Оже-Альяссім.

Тріумфатор Мастерсу іспанець Алехандро Давидович Фокіна з 26 позиції піднявся на 13-ту.

Серед українців трохи втратив лише Віталій Сачко, який став 175-м.

Георгій Кравченко дебютував у топ-300, зробивши ривок на 27 місць (286). Також особистий рекорд в активі Микити Маштакова (454).

Покращили своє становище Ерік Ваншельбойм (382), Вадим Урсу (401), Олексій Крутих (440) та Владислав Орлов (499).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 950 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 10 070;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 610;
  4. (4). Бен Шелтон (США) – 4 720;
  5. (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 660;
  6. (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 640;
  7. (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 590;
  8. (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 430;
  9. (10). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;
  10. (11). Артур Фіс (Франція) – 3 325;

...

175 (172). Віталій Сачко (Україна) – 330;
286 (313). Георгій Кравченко (Україна) – 191;
382 (395). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 131;
401 (405). Вадим Урсу (Україна) – 122;
440 (456). Олексій Крутих (Україна) – 108;
454 (513). Микита Маштаков (Україна)  101;
499 (507). Владислав Орлов (Україна) 88.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особистий рекорд встановила українка Дар'я Снігур.

Новак Джокович Віталій Сачко Рейтинг ATP

Новак Джокович

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