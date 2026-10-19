Українці покращили позиції, Джокович залишив першу десятку в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 19 жовтня. Більшість українців покращила позиції, серб Новак Джокович залишив десятку найсильніших.

39-річний ветеран світового тенісу програв у першому ж матчі Мастерсу в Шанхаї й опустився з восьмої на дванадцяту сходинку. З четвертого місця на шосте перемістився канадець Фелікс Оже-Альяссім.

Тріумфатор Мастерсу іспанець Алехандро Давидович Фокіна з 26 позиції піднявся на 13-ту.

Серед українців трохи втратив лише Віталій Сачко, який став 175-м.

Георгій Кравченко дебютував у топ-300, зробивши ривок на 27 місць (286). Також особистий рекорд в активі Микити Маштакова (454).

Покращили своє становище Ерік Ваншельбойм (382), Вадим Урсу (401), Олексій Крутих (440) та Владислав Орлов (499).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 950 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 10 070; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 610; (4). Бен Шелтон (США) – 4 720; (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 660; (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 640; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 590; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 430; (10). Френсіс Тіафо (США) – 3 380; (11). Артур Фіс (Франція) – 3 325;

...

175 (172). Віталій Сачко (Україна) – 330;

286 (313). Георгій Кравченко (Україна) – 191;

382 (395). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 131;

401 (405). Вадим Урсу (Україна) – 122;

440 (456). Олексій Крутих (Україна) – 108;

454 (513). Микита Маштаков (Україна) – 101;

499 (507). Владислав Орлов (Україна) – 88.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особистий рекорд встановила українка Дар'я Снігур.