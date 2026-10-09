Джокович програв у стартовому матчі Мастерсу в Шанхаї

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (8) програв у стартовому для себе матчі другого кола Мастерсу в Шанхаї поляку Губерту Гуркачу (34).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 9 жовтня

Губерт Гуркач (Польща) – Новак Джокович (Сербія) 6:4, 6:3

Тенісисти зустрічалися вдев'яте, поляк здобув лише першу перемогу.

Джокович перемагав на Мастерсі в Шанхаї 4 рази (2012, 2013, 2015, 2018). Гуркач ставав тут чемпіоном у 2023-му.

Зазначимо, що окрім Джоковича 9 жовтня у другому колі в Шанхаї поразки зазнав інший представник топ-10 рейтингу АТР, італієць Флавіо Коболлі (7). Він поступився 38-річному французькому ветерану Адріану Маннаріно (83) – 1:6, 6:4, 3:6.

Нагадаємо, поточного тижня Джокович здобув титул турніру АТР 500 у Пекіні, встановивши рекорд за кількістю перемог поспіль на одному турнірі.