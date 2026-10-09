Джокович програв у стартовому матчі Мастерсу в Шанхаї
Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (8) програв у стартовому для себе матчі другого кола Мастерсу в Шанхаї поляку Губерту Гуркачу (34).
Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.
Губерт Гуркач (Польща) – Новак Джокович (Сербія) 6:4, 6:3
Тенісисти зустрічалися вдев'яте, поляк здобув лише першу перемогу.
Джокович перемагав на Мастерсі в Шанхаї 4 рази (2012, 2013, 2015, 2018). Гуркач ставав тут чемпіоном у 2023-му.
Зазначимо, що окрім Джоковича 9 жовтня у другому колі в Шанхаї поразки зазнав інший представник топ-10 рейтингу АТР, італієць Флавіо Коболлі (7). Він поступився 38-річному французькому ветерану Адріану Маннаріно (83) – 1:6, 6:4, 3:6.
Нагадаємо, поточного тижня Джокович здобув титул турніру АТР 500 у Пекіні, встановивши рекорд за кількістю перемог поспіль на одному турнірі.