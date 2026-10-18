Давидович Фокіна виграв іспанський фінал Мастерсу в Шанхаї

Іспанський тенісист Алехандро Давидович Фокіна (26) став несподіваним переможцем Мастерсу в Шанхаї. У фінальному матчі він обіграв співвітчизника Рафаеля Ходара (13).

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 7:6(5), 6:4.

Після програного першого сету Давидович Фокіна поступався в середині другого з брейком, однак зумів переломити хід гри й здобути титул.

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Фінал, 18 жовтня

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Рафаель Ходар (Іспанія) 1:6, 7:6(5), 6:4

Тенісисти раніше не зустрічалися. Іспанський фінал став першим на харді на Мастерсах і дев'ятим загалом в історії.

Давидович Фокіна став переможцем першого Мастерсу в кар'єрі. 27-річний тенісист виграв третій титул рівня АТР, причому всі три він здобув поточного сезону. З наступного тижня він посяде найвищу для себе 13 сходинку чоловічого рейтингу.

20-річний Ходар уперше зіграв у фіналі Мастерсу, ставши наймолодшим учасником вирішального матчу в Шанхаї.

Нагадаємо, що на жіночому "тисячнику" в Ухані титул розіграють полька Мая Хвалінська (22) і британка Сонай Картал (170).