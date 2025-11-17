Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас залишився на вершині, Сачко – перша ракетка України в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 17 листопада 2025, 08:35
Алькарас залишився на вершині, Сачко – перша ракетка України в оновленому рейтингу АТР
Карлос Алькарас
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 17 листопада.

Незважаючи на перемогу на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився на другій сходинці. Карлос Алькарас втримав лідерство, адже дістався в Турині до фіналу.

Завдяки виходу в півфінал на АТР Finals, на найвищу для себе п'яту позицію з восьмої піднявся канадець Фелікс Оже-Альяссім. А ось американець Бен Шелтон скотився з того-таки п'ятого місця на дев'яте.

Найкращий з українців Віталій Сачко зробив два кроки назад і перебуває на 166 рядку.

Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський, він теж втратив дві позиції й іде 382-м.

На 21 сходинку опустився Олег Приходько (402). Трохи втратили майже всі інші українці у п'ятій сотні рейтингу.

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 050 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 160;
  4. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 830;
  5. (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 245;
  6. (6). Тейлор Фрітц (США) – 4 135;
  7. (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 135;
  8. (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 040;
  9. (5). Бен Шелтон (США) – 3 970;
  10. (10). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990;

...

166 (164). Віталій Сачко (Україна) – 353;
382 (380). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
402 (381). Олег Приходько (Україна) – 118;
452 (451). Вадим Урсу (Україна) – 98;
457 (457). Владислав Орлов (Україна) 96;
472 (468). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
488 (473). Олексій Крутих (Україна) – 88.

Нагадаємо, що Вероніка Подрез встановила особисте досягнення в оновленому рейтингу WTA.

Віталій Сачко Яннік Сіннер Карлос Алькарас Рейтинг ATP

Карлос Алькарас

Сіннер здобув титул, Алькарас – статус: огляд головних подій чоловічого Підсумкового турніру
Дві перші ракетки світу визначили чемпіона Підсумкового турніру
Алькарас назвав фаворита фіналу Підсумкового турніру
Попереду класичне протистояння: визначився суперник Сіннера у фіналі Підсумкового турніру
Алькарас отримав трофей за досягнення у рейтингу в поточному сезоні

Останні новини