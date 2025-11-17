Алькарас залишився на вершині, Сачко – перша ракетка України в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 17 листопада.

Незважаючи на перемогу на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився на другій сходинці. Карлос Алькарас втримав лідерство, адже дістався в Турині до фіналу.

Завдяки виходу в півфінал на АТР Finals, на найвищу для себе п'яту позицію з восьмої піднявся канадець Фелікс Оже-Альяссім. А ось американець Бен Шелтон скотився з того-таки п'ятого місця на дев'яте.

Найкращий з українців Віталій Сачко зробив два кроки назад і перебуває на 166 рядку.

Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський, він теж втратив дві позиції й іде 382-м.

На 21 сходинку опустився Олег Приходько (402). Трохи втратили майже всі інші українці у п'ятій сотні рейтингу.

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 050 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 160; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 830; (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 245; (6). Тейлор Фрітц (США) – 4 135; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 135; (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 040; (5). Бен Шелтон (США) – 3 970; (10). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990;

...

166 (164). Віталій Сачко (Україна) – 353;

382 (380). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

402 (381). Олег Приходько (Україна) – 118;

452 (451). Вадим Урсу (Україна) – 98;

457 (457). Владислав Орлов (Україна) – 96;

472 (468). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

488 (473). Олексій Крутих (Україна) – 88.

