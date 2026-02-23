Українська правда
Алькарас відривається від Сіннера, Сачко втратив 4 позиції в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 23 лютого 2026, 08:35
Карлос Алькарас
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 23 лютого.

Більш ніж до трьох тисяч очок збільшив своє лідерство іспанець Карлос Алькарас після здобуття титулу на турнірі серії АТР 500 у Досі. Його головний переслідувач, італієць Яннік Сіннер на тому ж змаганні вилетів у чвертьфіналі й продовжує відставати.

У топ-10 сталася єдина зміна: Тейлор Фрітц випередив Фелікса Оже-Альяссіма й піднявся на 7 сходинку.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 4 позиції й іде 185-м.

Трохи додали Олег Приходько (352) та В'ячеслав Бєлінський (365), причому останній встановив свій особистий рекорд.

Вадим Урсу піднявся на 3 рядки (430), а Владислав Орлов продовжив падіння (518).

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 400;
  3. (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280;
  4. (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 555;
  5. (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405;
  6. (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 235;
  7. (8). Тейлор Фрітц (США) – 4 220;
  8. (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 080;
  9. (9). Бен Шелтон (США) – 4 050;
  10. (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;

...

185 (181). Віталій Сачко (Україна) – 333;
352 (353). Олег Приходько (Україна) – 136;
365 (368). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
430 (433). Вадим Урсу (Україна) – 110;
518 (505). Владислав Орлов (Україна) – 80.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.

