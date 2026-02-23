Алькарас відривається від Сіннера, Сачко втратив 4 позиції в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 23 лютого.

Більш ніж до трьох тисяч очок збільшив своє лідерство іспанець Карлос Алькарас після здобуття титулу на турнірі серії АТР 500 у Досі. Його головний переслідувач, італієць Яннік Сіннер на тому ж змаганні вилетів у чвертьфіналі й продовжує відставати.

У топ-10 сталася єдина зміна: Тейлор Фрітц випередив Фелікса Оже-Альяссіма й піднявся на 7 сходинку.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 4 позиції й іде 185-м.

Трохи додали Олег Приходько (352) та В'ячеслав Бєлінський (365), причому останній встановив свій особистий рекорд.

Вадим Урсу піднявся на 3 рядки (430), а Владислав Орлов продовжив падіння (518).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 400; (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280; (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 555; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 235; (8). Тейлор Фрітц (США) – 4 220; (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 080; (9). Бен Шелтон (США) – 4 050; (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;

...

185 (181). Віталій Сачко (Україна) – 333;

352 (353). Олег Приходько (Україна) – 136;

365 (368). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

430 (433). Вадим Урсу (Україна) – 110;

518 (505). Владислав Орлов (Україна) – 80.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.