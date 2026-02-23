Алькарас відривається від Сіннера, Сачко втратив 4 позиції в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 23 лютого.
Більш ніж до трьох тисяч очок збільшив своє лідерство іспанець Карлос Алькарас після здобуття титулу на турнірі серії АТР 500 у Досі. Його головний переслідувач, італієць Яннік Сіннер на тому ж змаганні вилетів у чвертьфіналі й продовжує відставати.
У топ-10 сталася єдина зміна: Тейлор Фрітц випередив Фелікса Оже-Альяссіма й піднявся на 7 сходинку.
Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 4 позиції й іде 185-м.
Трохи додали Олег Приходько (352) та В'ячеслав Бєлінський (365), причому останній встановив свій особистий рекорд.
Вадим Урсу піднявся на 3 рядки (430), а Владислав Орлов продовжив падіння (518).
Рейтинг ATP
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 400;
- (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280;
- (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 555;
- (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 235;
- (8). Тейлор Фрітц (США) – 4 220;
- (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 080;
- (9). Бен Шелтон (США) – 4 050;
- (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;
...
185 (181). Віталій Сачко (Україна) – 333;
352 (353). Олег Приходько (Україна) – 136;
365 (368). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
430 (433). Вадим Урсу (Україна) – 110;
518 (505). Владислав Орлов (Україна) – 80.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.