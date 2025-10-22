18-річна Фірман здобула свою найрейтинговішу перемогу в кар'єрі

18-річна Анастасія Фірман (975) обіграла другу сіяну представницю Португалії Матільду Жорже (239) на турнірі серії ITF W75, що проходить у французькому Пуатьє. Перемога стала для української тенісистки найрейтинговішою в її професійній кар'єрі.

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(4).

Фірман за поєдинок 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 22 жовтня

Анастасія Фірман (Україна) – Матільда Жорже (Португалія) 6:2, 7:6(4)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Фірман зіграє з Діаною Мартинов (494, Франція).

Нагадаємо, напередодні Вероніка Подрез здобула легку перемогу на старті турніру в Пуатьє.