Сачко обіграв другого сіяного і вийшов у чвертьфінал челенджера в Чехії

Віталій Сачко вийшов у чвертьфінал турніру серії челенджер у чеському Простейові. У матчі другого кола українець несподівано обіграв другого сіяного місцевого тенісиста Віта Копржіву (66).

Гра тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 4:6, 7:6(4).

У вирішальній партії українець поступався 3:5, однак зумів перевести сет на тай-брейк, який зрештою виграв.

За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 6 брейків. Його суперник виконав 5 ейсів, зробив 2 помилки на подачі та 4 брейки.

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Простейов, Чехія, грунт

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Друге коло, 4 червня

Віталій Сачко (Україна) – Віт Копржіва (Чехія) 6:1, 4:6, 7:6(4)

Суперники зустрічалися втретє, українець здобув першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між словаками Алексом Молчаном (110) та Мілошем Каролем (433).

Нагадаємо, що останнім турніром перед виступом у Простейові для Сачка був Ролан Гаррос, на якому він дійшов до півфіналу кваліфікації.