Сачко піднявся на три позиції, Ваншельбойм став третьою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 27 липня. Найкращим серед українців продовжує залишатися Віталій Сачко, який піднявся на 3 позиції й посідає 192 місце.

Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер. У першій десятці на п'яту сходинку піднявся нев'янучий серб Новак Джокович, а американець Бен Шелтон опустився з шостого на восьмий рядок.

Георгій Кравченко трохи додав (387). Еріку Ваншельбойму дійшли очки за перемогу на турнірі в Гандії, він стрибнув на 80 позицій вгору (415) і став третьою ракеткою України.

Одразу за Ваншельбоймом розташувався Вадим Урсу (416). Владислав Орлов трохи опустився (430), а В'ячеслав Бєлінський, навпаки, додав (473).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740; (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (5). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 660; (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 620; (6). Бен Шелтон (США) – 3 580; (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 420; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 300;

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192 (195). Віталій Сачко (Україна) – 298;

387 (389). Георгій Кравченко (Україна) – 128;

415 (495). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 114;

416 (417). Вадим Урсу (Україна) – 114;

430 (426). Владислав Орлов (Україна) – 109;

473 (479). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA одразу троє українок покращили свої особисті рекорди.