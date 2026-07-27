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Сачко піднявся на три позиції, Ваншельбойм став третьою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP

Станіслав Матусевич — 27 липня 2026, 08:45
Сачко піднявся на три позиції, Ваншельбойм став третьою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP
Віталій Сачко
Getty Images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 27 липня. Найкращим серед українців продовжує залишатися Віталій Сачко, який піднявся на 3 позиції й посідає 192 місце.

Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер. У першій десятці на п'яту сходинку піднявся нев'янучий серб Новак Джокович, а американець Бен Шелтон опустився з шостого на восьмий рядок.

Георгій Кравченко трохи додав (387). Еріку Ваншельбойму дійшли очки за перемогу на турнірі в Гандії, він стрибнув на 80 позицій вгору (415) і став третьою ракеткою України.

Одразу за Ваншельбоймом розташувався Вадим Урсу (416). Владислав Орлов трохи опустився (430), а В'ячеслав Бєлінський, навпаки, додав (473).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160;
  4. (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740;
  5. (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
  6. (5). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 660;
  7. (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 620;
  8. (6). Бен Шелтон (США) – 3 580;
  9. (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 420;
  10. (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 300;

...

192 (195). Віталій Сачко (Україна) – 298;
387 (389). Георгій Кравченко (Україна) – 128;
415 (495). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 114;
416 (417). Вадим Урсу (Україна) – 114;
430 (426). Владислав Орлов (Україна) – 109;
473 (479). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA одразу троє українок покращили свої особисті рекорди.

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