Сачко піднявся на три позиції, Ваншельбойм став третьою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 27 липня. Найкращим серед українців продовжує залишатися Віталій Сачко, який піднявся на 3 позиції й посідає 192 місце.
Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер. У першій десятці на п'яту сходинку піднявся нев'янучий серб Новак Джокович, а американець Бен Шелтон опустився з шостого на восьмий рядок.
Георгій Кравченко трохи додав (387). Еріку Ваншельбойму дійшли очки за перемогу на турнірі в Гандії, він стрибнув на 80 позицій вгору (415) і став третьою ракеткою України.
Одразу за Ваншельбоймом розташувався Вадим Урсу (416). Владислав Орлов трохи опустився (430), а В'ячеслав Бєлінський, навпаки, додав (473).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160;
- (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740;
- (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
- (5). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 660;
- (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 620;
- (6). Бен Шелтон (США) – 3 580;
- (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 420;
- (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 300;
...
192 (195). Віталій Сачко (Україна) – 298;
387 (389). Георгій Кравченко (Україна) – 128;
415 (495). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 114;
416 (417). Вадим Урсу (Україна) – 114;
430 (426). Владислав Орлов (Україна) – 109;
473 (479). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA одразу троє українок покращили свої особисті рекорди.