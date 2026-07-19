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Сачко не зумів вийти в основну сітку турніру АТР у Кітцбюелі

Станіслав Матусевич — 19 липня 2026, 19:56
Сачко не зумів вийти в основну сітку турніру АТР у Кітцбюелі
Віталій Сачко
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Віталій Сачко (195) не зумів пробитися в основну сітку турніру серії АТР 250 в австрійському Кітцбюелі. У фіналі кваліфікації українець поступився місцевому тенісисту Юрію Родіонову (143).

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:7(4).

На тай-брейку другого сету Віталій був попереду – 4:2, однак програв 5 розіграшів поспіль.

За поєдинок Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 13 ейсів, зробив 4 помилки на подачі та 3 брейки.

Generali Open – ATP 250
Кітцбюель, Австрія, грунт
Призовий фонд: €612,620
Фінал кваліфікації, 19 липня

Віталій Сачко (Україна) – Юрій Родіонов (Аргентина) 4:6, 6:7(4)

Суперники зустрічалися вдруге, українець жодного разу не перемагав.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації в Кітцбюелі Сачко обіграв аргентинця Федеріко Корію (783).

АТР Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР у Кітцбюелі
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