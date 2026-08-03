Травмований Алькарас піднявся на друге місце, Сачко – найкращий з українців в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 серпня. Найцікавішим тут стало повернення на другу позицію іспанця Карлоса Алькараса, який не грає з весни через травму зап'ястя.

На третє місце відступив Александр Звєрєв. Так сталося через те, що з німця знялися очки за минулорічний Мастерс у Торонто, який Алькарас пропускав і, відповідно, нічого не втратив. Лідирувати з великим відривом продовжує італієць Яннік Сіннер.

На найвищу в кар'єрі восьму сходинку піднявся італієць Флавіо Коболлі, а чемпіон Торонто-2025, американець Бен Шелтон, опустився на десятий рядок.

Три позиції додав перша ракетка України Віталій Сачко. Він розташовується на 189 позиції.

На одне місце відступив Георгій Кравченко (388), до межі входження до четвертої сотні піднявся Вадим Урсу (401).

Ерік Ваншельбойм (420) і Владислав Орлов (431) трохи втратили.

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 120; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740; (5). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (7). Даніїл Медведєв (-) – 3 620; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 560; (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 330; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 230; (8). Бен Шелтон (США) – 2 680;

...

189 (192). Віталій Сачко (Україна) – 298;

388 (387). Георгій Кравченко (Україна) – 128;

401 (416). Вадим Урсу (Україна) – 121;

420 (415). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 114;

431 (430). Владислав Орлов (Україна) – 110.

Нагадаємо, що Вадим Урсу минулого тижня не зумів вийти у дебютний для себе півфінал челенджерів.