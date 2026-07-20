Сіннер продовжує лідирувати, Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 липня.
У першій десятці жодних змін не сталося, першою ракеткою світу з відривом майже у 5000 очок від найближчого переслідувача залишається італієць Яннік Сіннер.
Найкращий з українців Віталій Сачко залишився на 195 позиції.
Георгій Кравченко піднявся на 9 місць і йде 389-м.
Вадим Урсу опустився на 2 рядки (417), значно додав Владислав Орлов (426). В'ячеслав Бєлінський іде 479-м, а Ерік Ваншельбойм – 494-м.
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160;
- (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740;
- (5). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110;
- (6). Бен Шелтон (США) – 3 770;
- (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
- (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 670;
- (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460;
- (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 365;
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195 (195). Віталій Сачко (Україна) – 291;
389 (398). Георгій Кравченко (Україна) – 128;
417 (415). Вадим Урсу (Україна) – 114;
426 (443). Владислав Орлов (Україна) – 109;
479 (480). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;
494 (483). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особисті рекорди встановили українки Олександра Олійникова і Дар'я Снігур.