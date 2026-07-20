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Сіннер продовжує лідирувати, Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP

Станіслав Матусевич — 20 липня 2026, 08:45
Сіннер продовжує лідирувати, Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP
Яннік Сіннер
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 липня.

У першій десятці жодних змін не сталося, першою ракеткою світу з відривом майже у 5000 очок від найближчого переслідувача залишається італієць Яннік Сіннер.

Найкращий з українців Віталій Сачко залишився на 195 позиції.

Георгій Кравченко піднявся на 9 місць і йде 389-м.

Вадим Урсу опустився на 2 рядки (417), значно додав Владислав Орлов (426). В'ячеслав Бєлінський іде 479-м, а Ерік Ваншельбойм – 494-м.

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160;
  4. (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740;
  5. (5). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110;
  6. (6). Бен Шелтон (США) – 3 770;
  7. (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
  8. (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 670;
  9. (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460;
  10. (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 365;

...

195 (195). Віталій Сачко (Україна) – 291;
389 (398). Георгій Кравченко (Україна) – 128;
417 (415). Вадим Урсу (Україна) – 114;
426 (443). Владислав Орлов (Україна) – 109;
479 (480). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;
494 (483). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особисті рекорди встановили українки Олександра Олійникова і Дар'я Снігур.

Віталій Сачко Яннік Сіннер Рейтинг ATP

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