Сіннер продовжує лідирувати, Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 липня.

У першій десятці жодних змін не сталося, першою ракеткою світу з відривом майже у 5000 очок від найближчого переслідувача залишається італієць Яннік Сіннер.

Найкращий з українців Віталій Сачко залишився на 195 позиції.

Георгій Кравченко піднявся на 9 місць і йде 389-м.

Вадим Урсу опустився на 2 рядки (417), значно додав Владислав Орлов (426). В'ячеслав Бєлінський іде 479-м, а Ерік Ваншельбойм – 494-м.

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740; (5). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110; (6). Бен Шелтон (США) – 3 770; (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 670; (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 365;

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195 (195). Віталій Сачко (Україна) – 291;

389 (398). Георгій Кравченко (Україна) – 128;

417 (415). Вадим Урсу (Україна) – 114;

426 (443). Владислав Орлов (Україна) – 109;

479 (480). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;

494 (483). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA особисті рекорди встановили українки Олександра Олійникова і Дар'я Снігур.