Сачко вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР у Кітцбюелі

Віталій Сачко (195) вийшов у фінал кваліфікації турніру серії АТР 250 в австрійському Кітцбюелі. У стартовому поєдинку українець обіграв аргентинця Федеріко Корію (783).

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:2.

У першій партії Віталій відіграв сет-пойнт суперника на його подачі, поступаючись 4:5.

За поєдинок Сачко 3 рази подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 4 брейки. Його суперник виконав 5 ейсів, зробив 8 помилок на подачі та 2 брейки.

Generali Open – ATP 250

Кітцбюель, Австрія, грунт

Призовий фонд: €612,620

Півфінал кваліфікації, 18 липня

Віталій Сачко (Україна) – Федеріко Корія (Аргентина) 7:6(5), 6:2

Суперники зустрічалися втретє, українець має дві перемоги. У фіналі кваліфікації Сачко зіграє з сильнішим у матчі між Юрієм Родіоновим (143, Австрія) та Андрєєм Чепелевим (353, -).

Нагадаємо, що попереднім турніром для Віталія був Вімблдон, де українець поступився на старті кваліфікації.