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Сачко розгромив шостого сіяного і вийшов у півфінал челенджеру в Чехії

Станіслав Матусевич — 5 червня 2025, 13:46
Сачко розгромив шостого сіяного і вийшов у півфінал челенджеру в Чехії
Віталій Сачко
ФТУ

Віталій Сачко (225) у чвертьфіналі челенджеру в чеському Простейові розгромив шостого сіяного казахстанця Александра Шевченка (103) і вийшов у півфінал змагань.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

За матч Сачко 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 7 брейків. Його суперник виконав 1 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

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Простейов, Чехія, грунт
Призовий фонд: €145,000
Чвертьфінал, 5 червня

Віталій Сачко (Україна) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:2, 6:1

Це була друга зустріч суперників, Сачко зрівняв рахунок, 1:1.

У наступному колі змагань українець зіграє проти переможця пари між болівійцем Уго Дельєном (90) та болгарином Дімітаром Кузмановим (277).

Нагадаємо, що на старті челенджеру в Простейові Сачко сенсаційно здолав 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика, а в другому колі обіграв словака Мілоша Кароля (410).

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