Сачко у драматичному поєдинку поступився 18 сіяному у півфіналі кваліфікації US Open
Український тенісист Віталій Сачко (188) у півфіналі кваліфікації US Open у важкому матчі поступився 18 сіяному іспанцю Пабло Льямасу Руїсу (126).
Гра тривала 3 годинии і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:7(11).
У вирішальному сеті за 5:6 Сачко відіграв два матч-пойнти суперника й перевів гру на тай-брейк. Він у третіх партіях матчів турнірів Grand Slam проходить до 10 очок.
Тут українець ліквідував подвійний матч-пойнт Льямаса Руїса, після чого не реалізував дві власні можливості завершити зустріч на свою користь і зрештою поступився – 11:13.
За поєдинок Сачко 6 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 14 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 4 брейки.
Віталій Сачко (Україна) – Пабло Льямас Руїс (Іспанія) 2:6, 6:4, 6:7(11)
Суперники раніше не зустрічалися.
Сачко втретє в кар'єрі виступив у кваліфікації US Open, поточного сезону йому вдалося здобути дебютну перемогу. Напередодні Віталій обіграв бельгійця Готьє Онклена (158).