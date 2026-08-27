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Сачко у драматичному поєдинку поступився 18 сіяному у півфіналі кваліфікації US Open

Станіслав Матусевич — 27 серпня 2026, 04:18
Сачко у драматичному поєдинку поступився 18 сіяному у півфіналі кваліфікації US Open
Віталій Сачко
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Український тенісист Віталій Сачко (188) у півфіналі кваліфікації US Open у важкому матчі поступився 18 сіяному іспанцю Пабло Льямасу Руїсу (126).

Гра тривала 3 годинии і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:7(11).

У вирішальному сеті за 5:6 Сачко відіграв два матч-пойнти суперника й перевів гру на тай-брейк. Він у третіх партіях матчів турнірів Grand Slam проходить до 10 очок.

Тут українець ліквідував подвійний матч-пойнт Льямаса Руїса, після чого не реалізував дві власні можливості завершити зустріч на свою користь і зрештою поступився – 11:13.

За поєдинок Сачко 6 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 14 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 4 брейки.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $2,880,000
Півфінал кваліфікації, 27 серпня

Віталій Сачко (Україна) – Пабло Льямас Руїс (Іспанія) 2:6, 6:4, 6:7(11)

Суперники раніше не зустрічалися.

Сачко втретє в кар'єрі виступив у кваліфікації US Open, поточного сезону йому вдалося здобути дебютну перемогу. Напередодні Віталій обіграв бельгійця Готьє Онклена (158).

US Open Віталій Сачко

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