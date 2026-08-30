Сіннер залишається лідером, Сачко – найкращий з українців в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 30 серпня.

У першій десятці не сталося жодних змін. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, який через травму пропустить US Open. Американський мейджор стартує в день опублікування рейтингу, 30 серпня.

Віталій Сачко залишається найкрашим з українців і посідає 188 позицію.

Вісім місць втратив Георгій Кравченко (392), шість – Вадим Урсу (407), п'ять – Ерік Ваншельбойм (426), чотири – Владислав Орлов (436).

На п'ять сходинок піднявся Олексій Крутих (448), а Микита Маштаков після чемпіонства на турнірі в Австрії стрибнув угору одразу на 70 позицій (576).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 12 800 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 790; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 160; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 640; (5). Новак Джокович (Сербія) – 3 770; (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 720; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 650; (8). Даніїл Медведєв (-) – 3 580; (9). Бен Шелтон (США) – 3 480; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 475;

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188 (188). Віталій Сачко (Україна) – 298;

392 (384). Георгій Кравченко (Україна) – 130;

407 (401). Вадим Урсу (Україна) – 121;

426 (421). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 115;

436 (432). Владислав Орлов (Україна) – 109;

448 (453). Олексій Крутих (Україна) – 105;

576 (646). Микита Маштаков (Україна) – 69.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася 9-ю, а Марта Костюк – 11-ю.