Сачко продовжує перемагати на челенджері у Чехії

Віталій Сачко (225) у другому колі челенджеру в чеському Простейові обіграв словака Мілоша Кароля (410).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За матч Сачко 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.

UniCredit Czech Open – ATP Challenger Tour 100

Простейов, Чехія, грунт

Призовий фонд: €145,000

Друге коло, 4 червня

Віталій Сачко (Україна) – Мілош Кароль (Словаччина) 6:1, 6:3

Це була четверта зустріч суперників, три рази перемогу святкував Сачко.

У наступному колі змагань українець зіграє проти казахстанця Александра Шевченка (103).

Нагадаємо, що на старті челенджеру в Простейові Сачко сенсаційно здолав 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика.