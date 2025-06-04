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Сачко продовжує перемагати на челенджері у Чехії

Станіслав Матусевич — 4 червня 2025, 13:19
Сачко продовжує перемагати на челенджері у Чехії
Віталій Сачко
ФТУ

Віталій Сачко (225) у другому колі челенджеру в чеському Простейові обіграв словака Мілоша Кароля (410).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За матч Сачко 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.

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Простейов, Чехія, грунт
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Друге коло, 4 червня

Віталій Сачко (Україна) – Мілош Кароль (Словаччина) 6:1, 6:3

Це була четверта зустріч суперників, три рази перемогу святкував Сачко. 

У наступному колі змагань українець зіграє проти казахстанця Александра Шевченка (103).

Нагадаємо, що на старті челенджеру в Простейові Сачко сенсаційно здолав 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

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