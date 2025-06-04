Сачко продовжує перемагати на челенджері у Чехії
Віталій Сачко
ФТУ
Віталій Сачко (225) у другому колі челенджеру в чеському Простейові обіграв словака Мілоша Кароля (410).
Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.
За матч Сачко 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.
UniCredit Czech Open – ATP Challenger Tour 100
Простейов, Чехія, грунт
Призовий фонд: €145,000
Друге коло, 4 червня
Віталій Сачко (Україна) – Мілош Кароль (Словаччина) 6:1, 6:3
Це була четверта зустріч суперників, три рази перемогу святкував Сачко.
У наступному колі змагань українець зіграє проти казахстанця Александра Шевченка (103).
Нагадаємо, що на старті челенджеру в Простейові Сачко сенсаційно здолав 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика.