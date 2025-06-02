Сачко сенсаційно обіграв чемпіона Мастерсу в Маямі на челенджері у Чехії

Віталій Сачко (225) у стартовому матчі челенджеру в чеському Простейові сенсаційно переміг першого номера посіву, 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика.

Матч тривав 2 години 8 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 1:6, 7:5 на користь українця.

Після невдалого для Сачка другого сету у Простейові пішов дощ, і поки закривали дах над кортом, наш тенісист отримав необхідний для перезавантаження перепочинок, після чого виграв третю партію.

За матч Віталій 3 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 15 ейсів, 6 разів помилився на подачі та зробив 5 брейків.

UniCredit Czech Open – ATP Challenger Tour 100

Простейов, Чехія, грунт

Призовий фонд: €145,000

Перше коло, 2 червня

Віталій Сачко (Україна) – Якуб Меншик (Чехія) 6:4, 1:6, 7:5

Це була перша зустріч суперників. Сачко вперше в кар'єрі переміг суперника з топ-20 чоловічого рейтингу.

У наступному колі змагань українець зіграє проти переможця матчу між двома словаками: Мілошем Каролем (407) та Йозефом Коваліком (210).

Нагадаємо, що у кінці березня 19-річний Меншик став переможцем Мастерсу в Маямі, обігравши у фіналі легендарного серба Новака Джоковича.