Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Котляр із камбеком вийшла у півфінал турніру WTT у Празі

Станіслав Матусевич — 20 серпня 2026, 14:42
Котляр із камбеком вийшла у півфінал турніру WTT у Празі
Єлизавета Котляр
btu.org.ua

Єлизавета Котляр (417) вийшла у півфінал турніру серії WTT W50 у Празі. У чвертьфінальному матчі 19-річна українка з камбеком обіграла словенку Пію Ловрич (555).

Поєдинок тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:2.

За матч Котляр не подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 10 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

WTT W50, Prague
Прага, Чехія, грунт
Призовий фонд: $40,000
Чвертьфінал, 20 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Пія Ловрич (Словенія) 3:6, 6:3, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У чвертьфіналі змагань Котляр зіграє проти шостої сіяної китаянки Гао Сіньюй (255).

Із наступного тижня Єлизавета дебютує у топ-400 рейтингу WTА.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Празі Котляр розгромила італійку Лауру Майр (432), а у другому раунді була сильнішою за чешку Анну Шишкову (235).

Єлизавета Котляр WTT

Єлизавета Котляр

Котляр обіграла третю сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру WTT у Празі
Котляр успішно стартувала на турнірі WTT у Празі
Дощ завадив 19-річній Котляр виграти найбільший турнір у професійній кар'єрі
19-річна Котляр із камбеком вийшла в найбільший фінал у своїй кар'єрі
Соболєва і Котляр завершили боротьбу в другому колі турніру в Румунії

Останні новини