Котляр із камбеком вийшла у півфінал турніру WTT у Празі

Єлизавета Котляр (417) вийшла у півфінал турніру серії WTT W50 у Празі. У чвертьфінальному матчі 19-річна українка з камбеком обіграла словенку Пію Ловрич (555).

Поєдинок тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:2.

За матч Котляр не подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 10 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

WTT W50, Prague

Прага, Чехія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Чвертьфінал, 20 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Пія Ловрич (Словенія) 3:6, 6:3, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У чвертьфіналі змагань Котляр зіграє проти шостої сіяної китаянки Гао Сіньюй (255).

Із наступного тижня Єлизавета дебютує у топ-400 рейтингу WTА.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Празі Котляр розгромила італійку Лауру Майр (432), а у другому раунді була сильнішою за чешку Анну Шишкову (235).