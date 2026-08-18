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Котляр успішно стартувала на турнірі WTT у Празі

Станіслав Матусевич — 18 серпня 2026, 13:08
Котляр успішно стартувала на турнірі WTT у Празі
Єлизавета Котляр
btu.org.ua

Єлизавета Котляр (417) впевнено вийшла у друге коло турніру серії WTT W50 у Празі, обігравши на старті змагань італійку Лауру Майр (432).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

WTT W50, Prague
Прага, Чехія, грунт
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 18 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Лаура Майр (Італія) 6:1, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Котляр зіграє проти сильнішої в чеському протистоянні між Анною Шишковою (235) та Летіцією Пулхартовою (1186).

Нагадаємо, що минулого тижня Єлизавета виступила у найбільшому фіналі у своїй кар'єрі.

Єлизавета Котляр WTT

Єлизавета Котляр

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