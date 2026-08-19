Котляр обіграла третю сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру WTT у Празі
Єлизавета Котляр (417) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W50 у Празі. В матчі другого кола 19-річна українка впоралася з чешкою Анною Шишковою (235), яка знаходиться вище у світовому рейтингу майже на 200 позицій.
Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 7:5.
У вирішальному сеті Єлизавета з другої спроби зуміла подати на матч, відігравши при цьому подвійний брейк-пойнт.
За матч Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 7 брейків.
Єлизавета Котляр (Україна) – Анна Шишкова (Чехія) 4:6, 6:2, 7:5
Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Котляр зіграє проти словенки Пії Ловрич (555).
Нагадаємо, що напередодні Єлизавета впевнено подолала перше коло турніру в Празі, розгромивши італійку Лауру Майр (432).