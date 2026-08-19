Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Котляр обіграла третю сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру WTT у Празі

Станіслав Матусевич — 19 серпня 2026, 17:44
Котляр обіграла третю сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру WTT у Празі
Єлизавета Котляр
USTA

Єлизавета Котляр (417) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W50 у Празі. В матчі другого кола 19-річна українка впоралася з чешкою Анною Шишковою (235), яка знаходиться вище у світовому рейтингу майже на 200 позицій.

Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 7:5.

У вирішальному сеті Єлизавета з другої спроби зуміла подати на матч, відігравши при цьому подвійний брейк-пойнт.

За матч Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

WTT W50, Prague
Прага, Чехія, грунт
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 19 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Анна Шишкова (Чехія) 4:6, 6:2, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Котляр зіграє проти словенки Пії Ловрич (555).

Нагадаємо, що напередодні Єлизавета впевнено подолала перше коло турніру в Празі, розгромивши італійку Лауру Майр (432).

Єлизавета Котляр WTT

Єлизавета Котляр

Котляр успішно стартувала на турнірі WTT у Празі
Дощ завадив 19-річній Котляр виграти найбільший турнір у професійній кар'єрі
19-річна Котляр із камбеком вийшла в найбільший фінал у своїй кар'єрі
Соболєва і Котляр завершили боротьбу в другому колі турніру в Румунії
19-річна Котляр уперше виграла матч на турнірі рівня WTA 125

Останні новини