Котляр обіграла третю сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру WTT у Празі

Єлизавета Котляр (417) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W50 у Празі. В матчі другого кола 19-річна українка впоралася з чешкою Анною Шишковою (235), яка знаходиться вище у світовому рейтингу майже на 200 позицій.

Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 7:5.

У вирішальному сеті Єлизавета з другої спроби зуміла подати на матч, відігравши при цьому подвійний брейк-пойнт.

За матч Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

WTT W50, Prague

Прага, Чехія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 19 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Анна Шишкова (Чехія) 4:6, 6:2, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Котляр зіграє проти словенки Пії Ловрич (555).

Нагадаємо, що напередодні Єлизавета впевнено подолала перше коло турніру в Празі, розгромивши італійку Лауру Майр (432).