Скляр із вольової перемоги стартувала на юніорському Підсумковому турнірі

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр із перемоги стартувала на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих тенісисток світу до 18 років, який з 21 по 25 жовтня проходить у китайскьому Ченду. У першому з трьох матчів групового етапу Скляр обіграла американку Дженей Престон.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

У вирішальній партії українка поступалася 3:4 з брейком, однак зуміла забрати три гейми поспіль і завершити матч на свою користь.

World Tennis Tour Junior Finals

Ченду, Китай, хард

Перший матч групового етапу, 21 жовтня

Поліна Скляр (Україна) – Дженей Престон (США) 3:6, 6:4, 6:4

Скляр узяла реванш у Престон за поразку в 1/8 фіналу юніорського US Open-2026.

У другому матчі групи зіграють чешка Яна Ковачкова та "нейтральна" Марія Макарова.

Нагадаємо, що напередодні однолітка Скляр Софія Бєлінська стала абсолютною чемпіонкою юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Ла-Пасі.