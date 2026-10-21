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Скляр із вольової перемоги стартувала на юніорському Підсумковому турнірі

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2026, 11:29
Скляр із вольової перемоги стартувала на юніорському Підсумковому турнірі
Поліна Скляр
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр із перемоги стартувала на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих тенісисток світу до 18 років, який з 21 по 25 жовтня проходить у китайскьому Ченду. У першому з трьох матчів групового етапу Скляр обіграла американку Дженей Престон.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

У вирішальній партії українка поступалася 3:4 з брейком, однак зуміла забрати три гейми поспіль і завершити матч на свою користь.

World Tennis Tour Junior Finals
Ченду, Китай, хард
Перший матч групового етапу, 21 жовтня

Поліна Скляр (Україна) – Дженей Престон (США) 3:6, 6:4, 6:4

Скляр узяла реванш у Престон за поразку в 1/8 фіналу юніорського US Open-2026.

У другому матчі групи зіграють чешка Яна Ковачкова та "нейтральна" Марія Макарова.

Нагадаємо, що напередодні однолітка Скляр Софія Бєлінська стала абсолютною чемпіонкою юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Ла-Пасі.

Поліна Скляр

Поліна Скляр

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