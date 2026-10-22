15-річна Скляр поступилася росіянці у другому матчі юніорського Підсумкового турніру
Поліна Скляр
btu.org.ua
15-річна українська тенісистка Поліна Скляр поступилася "нейтральній" Марії Макаровій у другому матчі групового етапу юніорського Підсумкового турніру.
Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.
World Tennis Tour Junior Finals
Ченду, Китай, хард
Другий матч групового етапу, 22 жовтня
Поліна Скляр (Україна) – Марія Макарова (-) 2:6, 1:6
Тенісистки зустрічалися вдруге протягом сезону. В липні Скляр обіграла суперницю у чвертьфіналі Вімблдона і вперше виступила у півфіналі юніорського турніру Grand Slam.
Таким чином, після двох турів українка має одну перемогу і для виходу до півфіналу має обігравати 23 жовтня чешку Яну Ковачкову.
Нагадаємо, напередодні у стартовому матчу Підсумкового турніру Скляр здобула вольову перемогу над американкою Дженей Престон.