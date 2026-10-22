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15-річна Скляр поступилася росіянці у другому матчі юніорського Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 22 жовтня 2026, 12:55
15-річна Скляр поступилася росіянці у другому матчі юніорського Підсумкового турніру
Поліна Скляр
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр поступилася "нейтральній" Марії Макаровій у другому матчі групового етапу юніорського Підсумкового турніру.

Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.

World Tennis Tour Junior Finals
Ченду, Китай, хард
Другий матч групового етапу, 22 жовтня

Поліна Скляр (Україна) – Марія Макарова (-) 2:6, 1:6

Тенісистки зустрічалися вдруге протягом сезону. В липні Скляр обіграла суперницю у чвертьфіналі Вімблдона і вперше виступила у півфіналі юніорського турніру Grand Slam.

Таким чином, після двох турів українка має одну перемогу і для виходу до півфіналу має обігравати 23 жовтня чешку Яну Ковачкову.

Нагадаємо, напередодні у стартовому матчу Підсумкового турніру Скляр здобула вольову перемогу над американкою Дженей Престон.

Поліна Скляр

Поліна Скляр

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