15-річна Скляр поступилася росіянці у другому матчі юніорського Підсумкового турніру

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр поступилася "нейтральній" Марії Макаровій у другому матчі групового етапу юніорського Підсумкового турніру.

Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.

World Tennis Tour Junior Finals

Ченду, Китай, хард

Другий матч групового етапу, 22 жовтня

Поліна Скляр (Україна) – Марія Макарова (-) 2:6, 1:6

Тенісистки зустрічалися вдруге протягом сезону. В липні Скляр обіграла суперницю у чвертьфіналі Вімблдона і вперше виступила у півфіналі юніорського турніру Grand Slam.

Таким чином, після двох турів українка має одну перемогу і для виходу до півфіналу має обігравати 23 жовтня чешку Яну Ковачкову.

Нагадаємо, напередодні у стартовому матчу Підсумкового турніру Скляр здобула вольову перемогу над американкою Дженей Престон.