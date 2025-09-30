Визначилися перші чвертьфіналістки престижного турніру в Пекіні
Стали відомі перші четверо чвертьфіналісток на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні. Ними стали Єва Лис (66, Німеччина), Коко Гофф (3, США), Аманда Анісімова (4, США) та Жасмін Паоліні (8, Італія).
Німкеня українського походження Лис перемогла у четвертому колі змагань американку Маккартні Кесслер (39) – 4:6, 6:1, 6:2.
У чвертьфіналі Єва зіграє з Гофф. Американка, чинна чемпіонка турніру, в складному поєдинку здолала швейцарку Белінду Бенчич (16) із рахунком 4:6, 7:6(4), 6:2. Лис і Гофф раніше не зустрічалися.
Традицію чвертьфінальних трисетових поєдинків продовжила Анісімова. Аманда після провалу в першому сеті зібралася й перемогла чешку Кароліну Мухову (15) – 1:6, 6:2, 6:4.
Нарешті, Паоліні стала єдиною тенісисткою, якій 30 вересня вистачило двох партій. Італійка обіграла іншу чешку, Марі Бузкову (52), з рахунком 6:2, 7:5. Жасмін вчетверте за сезон вийшла у чвертьфінал "тисячника", ставши другою італійкою з таким досягненням після своєї партнерки по парі, Сари Еррані (2013).
Анісімова та Паоліні грали між собою лише раз, чотири роки тому, тоді сильнішою виявилася американка.
Півфінальні пари турніру в Пекіні
- Єва Лис (Німеччина) – Коко Гофф (США)
- Аманда Анісімова (США) – Жасмін Паоліні (Італія)
Нагадаємо, що 1 жовтня свій матч 1/8 фіналу проти американки Джессіки Пегули проведе українка Марта Костюк.