Визначилися перші чвертьфіналістки престижного турніру в Пекіні

Стали відомі перші четверо чвертьфіналісток на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні. Ними стали Єва Лис (66, Німеччина), Коко Гофф (3, США), Аманда Анісімова (4, США) та Жасмін Паоліні (8, Італія).

Німкеня українського походження Лис перемогла у четвертому колі змагань американку Маккартні Кесслер (39) – 4:6, 6:1, 6:2.

У чвертьфіналі Єва зіграє з Гофф. Американка, чинна чемпіонка турніру, в складному поєдинку здолала швейцарку Белінду Бенчич (16) із рахунком 4:6, 7:6(4), 6:2. Лис і Гофф раніше не зустрічалися.

Традицію чвертьфінальних трисетових поєдинків продовжила Анісімова. Аманда після провалу в першому сеті зібралася й перемогла чешку Кароліну Мухову (15) – 1:6, 6:2, 6:4.

Нарешті, Паоліні стала єдиною тенісисткою, якій 30 вересня вистачило двох партій. Італійка обіграла іншу чешку, Марі Бузкову (52), з рахунком 6:2, 7:5. Жасмін вчетверте за сезон вийшла у чвертьфінал "тисячника", ставши другою італійкою з таким досягненням після своєї партнерки по парі, Сари Еррані (2013).

Анісімова та Паоліні грали між собою лише раз, чотири роки тому, тоді сильнішою виявилася американка.

Півфінальні пари турніру в Пекіні

Єва Лис (Німеччина) – Коко Гофф (США)

Аманда Анісімова (США) – Жасмін Паоліні (Італія)

Нагадаємо, що 1 жовтня свій матч 1/8 фіналу проти американки Джессіки Пегули проведе українка Марта Костюк.