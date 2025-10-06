Світоліна залишилася 13-ю, Костюк піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 6 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри дострокове завершення сезону, залишилася на 13 позиції. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.
У другій половині першої десятки сталися мінімальні зміни, зокрема на шосту позицію піднялася півфіналістка турніру в Пекіні американка Джессіка Пегула.
Марта Костюк завдяки виходу в четверте коло у столиці Китаю додала 2 рядки і йде 26-ю.
Даяна Ястремська залишилася на 31 місці.
Не вдалося захистити очки за минулорічний чвертьфінал у Пекіні Юлії Стародубцевій. Вона залишила першу сотню і впала аж на 131 позицію.
Олександра Олійникова зробила три кроки вниз і перебуває на 139 рядку.
Ангеліна Калініна не грає з початку червня й опускається все нижче. Наразі вона 159-та.
Завдяки виходу в півфінал турніру ITF W75 у Братиславі на 175 місце піднялася Дар'я Снігур.
Анастасія Соболєва опустилася на 263 позицію.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11010;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8553;
- (3). Коко Гофф (США) – 7263;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5989;
- (5). Мірра Андрєєва (-) – 4698;
- (7). Джессіка Пегула (США) – 4653;
- (6). Медісон Кіз (США) – 4459;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4156;
- (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3898;
- (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 3678;
...
13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2606;
26 (28). Марта Костюк (Україна) – 1769;
31 (31). Даяна Ястремська (Україна) – 1559;
131 (86). Юлія Стародубцева (Україна) – 605;
139 (136). Олександра Олійникова (Україна) – 548;
159 (155). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
175 (184). Дар'я Снігур (Україна) – 417;
263 (259). Анастасія Соболєва (Україна) – 268.
