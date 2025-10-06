Світоліна залишилася 13-ю, Костюк піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 6 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри дострокове завершення сезону, залишилася на 13 позиції. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.

У другій половині першої десятки сталися мінімальні зміни, зокрема на шосту позицію піднялася півфіналістка турніру в Пекіні американка Джессіка Пегула.

Марта Костюк завдяки виходу в четверте коло у столиці Китаю додала 2 рядки і йде 26-ю.

Даяна Ястремська залишилася на 31 місці.

Не вдалося захистити очки за минулорічний чвертьфінал у Пекіні Юлії Стародубцевій. Вона залишила першу сотню і впала аж на 131 позицію.

Олександра Олійникова зробила три кроки вниз і перебуває на 139 рядку.

Ангеліна Калініна не грає з початку червня й опускається все нижче. Наразі вона 159-та.

Завдяки виходу в півфінал турніру ITF W75 у Братиславі на 175 місце піднялася Дар'я Снігур.

Анастасія Соболєва опустилася на 263 позицію.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11010; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8553; (3). Коко Гофф (США) – 7263; (4). Аманда Анісімова (США) – 5989; (5). Мірра Андрєєва (-) – 4698; (7). Джессіка Пегула (США) – 4653; (6). Медісон Кіз (США) – 4459; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4156; (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3898; (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 3678;

...

13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2606;

26 (28). Марта Костюк (Україна) – 1769;

31 (31). Даяна Ястремська (Україна) – 1559;

131 (86). Юлія Стародубцева (Україна) – 605;

139 (136). Олександра Олійникова (Україна) – 548;

159 (155). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;

175 (184). Дар'я Снігур (Україна) – 417;

263 (259). Анастасія Соболєва (Україна) – 268.

Нагадаємо, що ви можете ознайомитися з оглядом найцікавіших подій турніру в Пекіні.