Костюк 1 жовтня побореться за вихід у чвертьфінал в Пекіні: відомий час початку матчу

Марта Костюк (28) 1 жовтня зіграє матч 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в китайському Пекіні. Суперницею другої ракетки України стане Джессіка Пегула (7, США).

Тенісистки зустрічалися між собою 4 рази, тричі перемагала Пегула. Зокрема, американка виграла в 1/8 фіналу "тисячника" в Маямі наприкінці березня поточного року.

Розклад матчу Костюк у Пекіні на 1 жовтня

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло одиночного розряду

15:30*. Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США), корт Capital Groop Diamond, 2-м запуском вечірньої сесії, після матчу Швьонтек – Наварро.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Пекіні Марта Костюк розгромила німкеню Еллу Зайдель (95), а в третьому раунді була сильнішою за білоруску Александру Саснович (130).