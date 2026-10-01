Світоліна зачарувала незвичним образом перед стартом турніру у Пекіні: українка приміряла традиційне вбрання

Перша ракетка України Еліна Світоліна готується до виступів на турнірі WTA 1000 у Пекіні. Українська тенісистка розпочне боротьбу на престижних змаганнях одразу з другого раунду.

Перед стартом турніру Світоліна вирішила на деякий час змінити звичний спортивний образ і показала шанувальникам стильне фото з Китаю.

Тенісистка приміряла традиційне китайське вбрання світлого кольору, яке додало її образу особливої елегантності.

Еліна позувала у незвичному для себе вбранні та продемонструвала, що вміє дивувати не лише на тенісному корті. Образ вийшов стриманим, але водночас дуже стильним і колоритним, чудово передаючи атмосферу країни, де українка проведе найближчі дні.

Нагадаємо, Світоліна стартує у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. Суперницею українки стане чеська тенісистка Катерина Синякова.

Зазначимо, що Еліна Світоліна в оновленому світовому рейтингу посідає сьоме місце. В десятці також розташувалась і Марта Костюк.

Напередодні одеситка досягнула зі збірною України історичного результату. "Синьо-жовті" вперше стали срібними призерками Кубку Біллі Джин Кінг.