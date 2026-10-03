Лідерка рейтингу WTA вилетіла від 118 ракетки світу у другому колі турніру в Пекіні

Лідерка світового рейтингу казахстанка Єлена Рибакіна несподівано поступилася представниці Вірменії Аліні Чараєвій (118) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 3:6.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 3 жовтня

Аліна Чараєва (Вірменія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 3:6, 6:4, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Рибакіна вперше з травня минулого року поступилася суперниці, що не входить до топ-100 рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пекіні Чараєва перемогла українку Юлію Стародубцеву (45).