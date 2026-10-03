Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Лідерка рейтингу WTA вилетіла від 118 ракетки світу у другому колі турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2026, 17:57
Лідерка рейтингу WTA вилетіла від 118 ракетки світу у другому колі турніру в Пекіні
Єлена Рибакіна
Getty Images

Лідерка світового рейтингу казахстанка Єлена Рибакіна несподівано поступилася представниці Вірменії Аліні Чараєвій (118) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 3:6.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 3 жовтня

Аліна Чараєва (Вірменія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 3:6, 6:4, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Рибакіна вперше з травня минулого року поступилася суперниці, що не входить до топ-100 рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пекіні Чараєва перемогла українку Юлію Стародубцеву (45). 

Пекін Єлєна Рибакіна

Єлєна Рибакіна

Світоліна та Костюк будуть сіяними на турнірі WTA 500 у Токіо
Без Костюк та чинної чемпіонки, але зі Світоліною в статусі фаворитки: прев’ю турніру WTA 1000 в Пекіні
Перша ракетка світу не зіграє у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг
Рибакіна: Буде неймовірно прокинутися й усвідомити, що виграла US Open
Костюк дебютує у чільній десятці рейтингу, Рибакіна стане першою ракеткою світу: підсумки US Open-2026

Останні новини