Лідерка рейтингу WTA вилетіла від 118 ракетки світу у другому колі турніру в Пекіні
Єлена Рибакіна
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Лідерка світового рейтингу казахстанка Єлена Рибакіна несподівано поступилася представниці Вірменії Аліні Чараєвій (118) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.
Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 3:6.
China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 3 жовтня
Аліна Чараєва (Вірменія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 3:6, 6:4, 6:3
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Рибакіна вперше з травня минулого року поступилася суперниці, що не входить до топ-100 рейтингу WTA.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пекіні Чараєва перемогла українку Юлію Стародубцеву (45).