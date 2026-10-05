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Алькарас крокує до захисту титулу в Токіо: на турнірі АТР 500 визначилися фіналісти

Станіслав Матусевич — 5 жовтня 2026, 14:51
Алькарас крокує до захисту титулу в Токіо: на турнірі АТР 500 визначилися фіналісти
Карлос Алькарас
Getty images

Іспанець Карлос Алькарас (3) та чех Їржі Легечка (19) стали фіналістами турніру серії АТР 500 у Токіо.

Чинний чемпіон турніру Алькарас не без проблем здолав свого співвітчизника Хауме Муньяра (49). Фаворит програв перший сет – 5:7, але після цього перехопив ініціативу – 6:3, 6:1. Карлос здобув 20-ту поспіль перемогу в матчах змагань рівня АТР 500.

Алькарас дістався до 16-го фіналу турнірів рівня нижче "тисячників" (АТР 250 та 500) з 33 змагань цієї категорії, в яких брав участь. Відсоток виходів у фінал у нього складає 48,5%. За цим показником іспанець поступається тільки легендарному Роджеру Федереру (51,2%).

Суперником Алькараса у вирішальному матчі в Токіо стане Легечка, який впевнено обіграв монегаска Валентена Вашеро (14) з рахунком 6:4, 6:2. Їржі ввосьме зіграє у фіналах турнірів АТР, у його активі два титули рівня АТР 250.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – АТР 500
Токіо, Японія, хард
Призовий фонд: $2,342,275
Півфінали, 5 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Хауме Муньяр (Іспанія) 5:7, 6:3, 6:1

Їржі Легечка (Чехія) – Валентен Вашеро (Монако) 6:4, 6:2

Алькарас і Легечка раніше зустрічалися 4 рази, з перемоги має іспанець.

Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії в Пекіні 39-річний серб Новак Джокович встановив рекорд за кількістю перемог у серії без жодної поразки на одному змаганні.

Токіо Карлос Алькарас Їржі Легечка

Карлос Алькарас

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