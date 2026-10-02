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Джокович вийшов до чвертьфіналу в Пекіні та встановив низку досягнень

Станіслав Матусевич — 2 жовтня 2026, 20:37
Джокович вийшов до чвертьфіналу в Пекіні та встановив низку досягнень
Новак Джокович
Getty Images

Сербський тенісист Новак Джокович (11) не без проблем вийшов у чвертьфінал турніру серії АТР 500 у Пекіні. У другому колі він обіграв китайця Бу Юньчаокете (104).

Гра тривала 2 години 52 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(2), 6:2.

China Open – АТР 500
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $4,089,385
Друге коло, 2 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Бу Юньчаокете (Китай) 4:6, 7:6(2), 6:2

Тенісисти раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі колі змагань Джокович зіграє проти сильнішого в матчі між Александром Звєрєвим (2, Німеччина) та Шаном Цзюньченем (250, Китай).

Новак є шестиразовим чемпіоном турніру в Пекіні, вигравши 31 матч поспіль за час виступів у столиці Китаю, не зазнавши жодної поразки. За довжиною успішної серії, починаючи з дебютного матчу на одному турнірі, Джокович зрівнявся з Рафаелем Надалем, який до першої поразки на Ролан Гаррос здобув у Парижі 31 перемогу.

39-річний серб став найстаршим чвертьфіналістом турніру АТР 500 із моменту заснування цієї серії у 2009 році.

Нагадаємо, що на старті турніру в Пекіні Джокович переміг португальця Нуну Боржеша (49).

Новак Джокович Пекін

Новак Джокович

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