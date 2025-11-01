Визначився перший фіналіст Мастерсу в Парижі

Фелікс Оже-Альяссім (10) став першим фіналістом Мастерсу в Парижі. У півфінальному поєдинку він переміг казахстанця Александра Бубліка (16).

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:4.

У другій партії Бублік двічі лідирував з брейком, однак Оже-Альяссім зумів вирвати перемогу.

By defeating Alexander Bublik 7-6, 6-4, he reaches his second Masters 1000 final!



And because good news never comes alone, today’s win adds 69 more points to the #FAAPointsForChange initiative!



Let’s go all the way now, Félix!#RolexParisMasterspic.twitter.com/q6zSidWj4X — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 1, 2025

Rolex Paris Masters – АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $7,703,855

Півфінал, 1 листопада

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Александр Бублік (Казахстан) 7:6(3), 6:4

Суперники зустрічалися вшосте, канадець здобув четверту перемогу. У вирішальному матчі турніру Оже-Альяссім зіграє проти переможця поєдинку між Янніком Сіннером (2, Італія) та Александром Звєрєвим (3, Німеччина).

Окрім фіналу в Парижі, Фелікс вийшов на восьме місце у Чемпіонській гонці, на 160 очок випередивши італійця Лоренцо Музетті. Тепер саме Оже-Альяссім є фаворитом у боротьбі за останню путівку на Підсумковий турнір у Турині.

Якщо канадець стане чемпіоном Мастерсу у столиці Франції, він гарантує собі потрапляння на АТР Finals.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер поверне собі першу сходинку рейтингу АТР, якщо здобуде титул у Парижі.