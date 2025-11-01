Визначився перший фіналіст Мастерсу в Парижі
Фелікс Оже-Альяссім (10) став першим фіналістом Мастерсу в Парижі. У півфінальному поєдинку він переміг казахстанця Александра Бубліка (16).
Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:4.
У другій партії Бублік двічі лідирував з брейком, однак Оже-Альяссім зумів вирвати перемогу.
Суперники зустрічалися вшосте, канадець здобув четверту перемогу. У вирішальному матчі турніру Оже-Альяссім зіграє проти переможця поєдинку між Янніком Сіннером (2, Італія) та Александром Звєрєвим (3, Німеччина).
Окрім фіналу в Парижі, Фелікс вийшов на восьме місце у Чемпіонській гонці, на 160 очок випередивши італійця Лоренцо Музетті. Тепер саме Оже-Альяссім є фаворитом у боротьбі за останню путівку на Підсумковий турнір у Турині.
Якщо канадець стане чемпіоном Мастерсу у столиці Франції, він гарантує собі потрапляння на АТР Finals.
Нагадаємо, що Яннік Сіннер поверне собі першу сходинку рейтингу АТР, якщо здобуде титул у Парижі.