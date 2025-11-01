Крок до лідерства в рейтингу АТР: Сіннер легко вийшов у фінал паризького Мастерсу
Яннік Сіннер
Getty images
Італієць Яннік Сіннер (2) став другим фіналістом Мастерсу в Парижі. У півфіналі він дуже легко розбив німця Александра Звєрєва (3).
Гра тривала лише 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:1.
Rolex Paris Masters – АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $7,703,855
Півфінал, 1 листопада
Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:0, 6:1
Суперники зустрічалися вдев'яте, італієць здобув п'яту перемогу. Варто зазначити, що усі три поєдинки поточного року залишилися за Сіннером, в тому числі, фінальна гра на турнірі АТР 500 у Відні минулого тижня.
У вирішальному матчі турніру Яннік зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма (10), з яким має нічийний баланс зустрічей, 2:2.
Нагадаємо, що Сіннер поверне собі першу сходинку рейтингу АТР, якщо здобуде титул у Парижі.