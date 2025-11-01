Крок до лідерства в рейтингу АТР: Сіннер легко вийшов у фінал паризького Мастерсу

Італієць Яннік Сіннер (2) став другим фіналістом Мастерсу в Парижі. У півфіналі він дуже легко розбив німця Александра Звєрєва (3).

Гра тривала лише 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:1.

Rolex Paris Masters – АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $7,703,855

Півфінал, 1 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:0, 6:1

Суперники зустрічалися вдев'яте, італієць здобув п'яту перемогу. Варто зазначити, що усі три поєдинки поточного року залишилися за Сіннером, в тому числі, фінальна гра на турнірі АТР 500 у Відні минулого тижня.

У вирішальному матчі турніру Яннік зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма (10), з яким має нічийний баланс зустрічей, 2:2.

Нагадаємо, що Сіннер поверне собі першу сходинку рейтингу АТР, якщо здобуде титул у Парижі.