Травмований Коболлі кваліфікувався на Підсумковий турнір

П'ятим тенісистом, який кваліфікувався на чоловічий Підсумковий турнір, став італієць Флавіо Коболлі (6).

Це стало відомо після поразки іспанця Рафаеля Ходара (10) від норвежця Каспера Рууда (23) у другому колі Мастерсу в Парижі з рахунком 3:6, 4:6. Тепер за підсумками французького "тисячника" Коболлі точно не випаде з вісімки найкращих за результатами сезону.

Сам італієць пропускає Мастерс через травму лівого стегна.

Цей сезон став найуспішнішим у кар'єрі Флавіо. Італієць виграв титул ATP 500 в Акапулько та вперше дійшов до фіналу турніру Grand Slam на Ролан Гаррос. Коболлі став шостим італійським тенісистом в історії, якому вдалося кваліфікуватися на Підсумковий турнір ATP в одиночному розряді.

Окрім Флавіо, на Nitto ATP Finals зіграють Александр Звєрєв (Німеччина), Карлос Алькарас (Іспанія), Бен Шелтон (США) та Даніїл Медведєв (-). Змагання відбудеться з 15 по 22 листопада в італійському Турині.

Нагадаємо, що друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер через травму коліна завершив сезон і не виступить на Підсумковому турнірі, хоч і виконав умови кваліфікації на нього.