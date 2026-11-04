Звєрєв програв у своєму першому матчі в статусі лідера рейтингу АТР

Німецький тенісист Александр Звєрєв поступився у своєму першому матчі в статусі першої ракетки світу. У другому колі Мастерсу в Парижі він програв італійцю Лоренцо Музетті (24), який набирає форму після літньої травми.

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(5), 2:6.

Rolex Paris Masters – Masters АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $6,309,095

Друге коло, 4 листопада

Лоренцо Музетті (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 7:6(5), 6:2

Тенісисти зустрічалися вшосте, італієць має чотири перемоги. У наступному колі змагань Музетті зіграє проти француза Люки ван Аша (47).

Лоренцо став лише п'ятим гравцем в історії, який переміг тенісиста, що грав перший матч у статусі лідера рейтингу АТР. Востаннє таке відбулося у 2022 році, коли канадець Фелікс Оже-Альяссім здолав іспанця Карлоса Алькараса.

Нагадаємо, що знаменитий серб Новак Джокович із труднощами вийшов у друге коло Мастерсу в Парижі.