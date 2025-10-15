Надія Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA в Осаці

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією у чвертьфіналі парного розряду турніру серії WTA 250 в японській Осаці обіграли дует Жаклін Крістіан (Румунія)/Ольга Данилович (Сербія).

Гра тривала 1 годину 54 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 5:7, 10-6.

На вирішальному супертай-брейку українка та японка поступалися 5-6, але змогли виграти п'ять розіграшів поспіль.

За матч Кіченок і Ніномія 1 раз подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – WTA 250

Осака, Японія, хард

Призовий фонд: $275,094

Чвертьфінал парного розряду, 15 жовтня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Жаклін Крістіан (Румунія)/Ольга Данилович (Сербія) 7:5, 5:7, 10-6

У півфіналі змагань Кіченок і Ніномія зіграють проти сильніших у матчі Ешлін Крюгер (США)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Крістіна Младенович (Франція)/Тейлор Таунсенд (США).

Надія і Макото здобули 10 перемогу поспіль, граючи разом. Наприкінці липня вони виграли турніри серії WTA 250 у Гамбурзі та Празі, після чого їхні шляхи розійшлися аж до поточного турніру.

Нагадаємо, що у першому колі змагань в Осаці Кіченок і Ніномія обіграли четвертий сіяний дует Джуліана Олмос (Мексика)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).