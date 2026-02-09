Сестри Кіченок програли дуету ветеранок на старті турніру в Досі

Українки Людмила та Надія Кіченок невдало стартували в парному розряді турніру серії WTA 1000 у катарській Досі. У першому колі вони поступилися дуету Лаура Зігемунд (Німеччина)/Вєра Звонарьова (-).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Зазначимо, що Зігемунд 37 років, а Звонарьовій – 41.

За поєдинок українки 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку і не реалізували жодного з 3 брейк-пойнтів. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 2 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло парного розряду, 9 лютого

Лаура Зігемунд (Німеччина)/Вєра Звонарьова (-) – Людмила кіченок/Надія Кіченок (Україна) 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Сестри Кіченок провели п'ятий спільний матч поточного року, в яких тричі програли.

Нагадаємо, що минулого тижня Людмила і Надія поступилися на старті турніру серії WTA 1000 в Абу-Дабі, ОАЕ.