Визначилися суперниці українок у парному розряді турніру в Мадриді

Відбулося жеребкування парного розряду на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. Перших суперниць отримали три українські тенісистки.

Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією стартуватимуть матчем проти перших сіяних італійок Сари Еррані та Жасмін Паоліні.

Людмилі Кіченок також не пощастило з жеребом. Разом із американкою Дезіре Кравчик українка протистоятиме другій сіяній парі Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

Марта Костюк виступить у дуеті з данкою Кларою Таусон. Їхніми опонентками в першому колі стануть індонезійки Алділа Сутджіаді та Джаніс Тджен.

Ігри парного розряду стартують 23 квітня.

Нагадаємо, напередодні визначилися суперниці українських тенісисток в одиночному розряді турніру в Мадриді.