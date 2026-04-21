Визначилися суперниці українок у парному розряді турніру в Мадриді
Людмила та Надія Кіченок
ФТУ
Відбулося жеребкування парного розряду на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. Перших суперниць отримали три українські тенісистки.
Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією стартуватимуть матчем проти перших сіяних італійок Сари Еррані та Жасмін Паоліні.
Людмилі Кіченок також не пощастило з жеребом. Разом із американкою Дезіре Кравчик українка протистоятиме другій сіяній парі Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).
Марта Костюк виступить у дуеті з данкою Кларою Таусон. Їхніми опонентками в першому колі стануть індонезійки Алділа Сутджіаді та Джаніс Тджен.
Ігри парного розряду стартують 23 квітня.
