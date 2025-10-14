Надія Кіченок успішно стартувала в парі на турнірі WTA в Японії
Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією на старті парного розряду турніру серії WTA 250 в японській Осаці обіграли четвертий сіяний дует Джуліана Олмос (Мексика)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).
Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 7:5.
Поєдинок розпочався ще у понеділок, 13 жовтня, однак після першого сету був відкладений до вівторка через проблеми з освітленням на корті.
За матч Кіченок і Ніномія 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та зробили 7 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, не помилялися на подачі та зробили 3 брейки.
Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Джуліана Олмос (Мексика)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) 6:1, 7:5
У наступному раунді змагань Кіченок і Ніномія зіграють проти дуету Жаклін Крістіан (Румунія)/Ольга Данилович (Сербія).
Нагадаємо, що напередодні сестра Надії Людмила разом із австралійкою Еллен Перес вийшли у друге коло турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.