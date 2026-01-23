Українська правда
Кіченок завершила свої виступи на Australian Open в парному розряді на стадії другого кола

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 09:03
Кіченок завершила свої виступи на Australian Open в парному розряді на стадії другого кола
Надія Кіченок в парі з Макото Ніномією завершила свої виступи в парному розряді Australian Open на стадії другого кола – тенісистки програли парі Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Україно-японська пара на виконала жодної подачі навиліт за увесь час протистояння, припустилась двох подвійних помилок та скористалась двома з восьми брейк-пойнтів.

Натомість Перес та Схюрс записали у свій актив дві подачі навиліт, 5 з 10 брейк-пойнтів та були кращими в усіх геймах як на подачі, так і на прийомі.

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Парний розряд, друге коло

Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди) – Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) 7:5, 6:1

Нагадаємо, Кіченок і Ніномія на старті парного турніру перемогли австралійок Емерсон Джонс та Астру Шарму.

Також сьогодні свій поєдинок в межах AO зіграє Еліна Світоліна – суперницею стане росіянка Діана Шнайдер, а старт матчу орієнтовано відбудеться о 10:00 за київським часом.

На шляху до третього кола Australian Open перша ракетка України впевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу та польку Лінду Клімовічову.

