Фіс програв Шелтону на старті чоловічого Підсумкового турніру-2026

Бен Шелтон (4) переможно стартував на чоловічому Підсумковому турнірі-2026, обігравши у першому турі француза Артюра Фіс (7).

Протистояння, яке тривало 1 годину 59 хвилин, закінчилося з рахунком 6:2, 3:6, 6:3.

Переможець зустрічі зробив протягом поєдинку аж 12 подач навиліт (4 – у суперника) та при цьому не допустив жодної подвійної помилки (1 – у французького тенісиста).

Цікаво, що старт поєдинку був за Артюром, який від початку повів із рахунком 1:2. Однак по ходу першого сету британець виграв 5 геймів поспіль та довів першу партію до перемоги 6:2.

Другий розпочався за сценарієм першої партії, але цього разу Фіс вже не віддав перевагу опоненту – 3:6.

А от протягом усього третього сету переможний результат вже не віддавав представник Великої Британії, здобувши важливу перемогу на старті – 6:3.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,750,000

1 тур групового етапу, 15 листопада

Бен Шелтон (Велика Британія) – Артюр Фіс (Франція) 6:2, 3:6, 6:3

17 листопада Шелтон зустрінеться з німцем Александром Звєрєвим, який у першому турі обіграв іспанця Рафаеля Ходара у двох сетах. Натомість Фіс у цей же день зіграє проти Ходара.

Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна у фіналі жіночого Підсумкового турніру-2026 поступилася "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій.